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دولي

موقع إسرائيلي: رصد إطلاق عدد من البالونات من قطاع غزة

موقع إسرائيلي: رصد إطلاق عدد من البالونات من قطاع غزة
سقوط بالونات حارقة في غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (0404) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: إنه تم رصد إطلاق عدد من البالونات من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وشهدت الأيام الأخيرة، إطلاق عدد من البالونات الحارقة من القطاع، صوب مناطق في غلاف غزة، بعد فترة طويلة من الهدوء.

يأتي ذلك، في وقت تتنصل فيه إسرائيل من دفع إيصال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، إلى القطاع، وفق التفاهمات التي تم إبرامها برعاية مصرية بين حركة حماس وإسرائيل.

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