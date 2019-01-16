شؤون فلسطينية

مجدلاني دولة فلسطين قادرة على التعامل مع كافة الملفات بمجموعة 77 والصين

مجدلاني دولة فلسطين قادرة على التعامل مع كافة الملفات بمجموعة 77 والصين
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، استلام دولة فلسطين رسمياً رئاسة مجموعة 77 والصين، هو اختيار سياسي، وتكريم لدولة فلسطين، ولرفع مكانتها في المحافل الدولية، وأن هذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الاحتلال.

وقال د. مجدلاني: إنه بتسلم الرئيس محمود عباس رئاسة هذه المجموعة، فإن المسؤولية ستزداد، حيث إن ذلك ثقة لدولة فلسطين، لأن هناك ملفات كثيرة مطروحة أمام هذه المجموعة.

وأضاف، ستكون دولة فلسطين قادرة على التعامل مع كافة الملفات، والمطلوب هو استنفار كافة القدرات الفلسطينية المنتشرة في كافة دول العالم من أجل إنجاح هذه المهمة الدولية، لنثبت للعالم أجمع، أن فلسطين قادرة على أن تكون مؤثرة في المحافل الدولية.

وفي سياق آخر، أوضح د. مجدلاني، أن الولايات المتحدة الامريكية تمارس ضغوطاً على البلدان؛ لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن الدولي، مشيراً أن دولة فلسطين، تتقدم بطلب شرعي لأن يكون لها العضوية الكاملة، معتبراً أن العائق أمام ذلك، هو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف د. مجدلاني، أن الموقف الأمريكي بالنسبة للفلسطينيين هو موقف معادٍ، ويتطابق مع الموقف الإسرائيلي، منوهاً إلى أن الجانب الفلسطيني، سيواصل حقه في طلب العضوية بمجلس الأمن، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون اللاعب الرئيسي في العملية السياسية.

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