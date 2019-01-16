خالد: يدعو للتحرك على الساحة الدولية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين.وقال خالد: أن تتسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77+ الصين، فذلك إنجاز سياسي مهم، ويعزز دون شك مكانة دولة فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني؛ ولكن ما الذي نريد الوصول إليه، إذا كسبنا العالم وخسرنا أنفسنا.وتابع : ومن أجل تعزيز التحرك على الساحة الدولية، فإننا ندعو لاستئناف جهود المصالحة من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واسعادة الوحدة الوطنية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، والعمل معاً من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل، باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونيالي استيطاني، ودولة تمييز عنصري، وتطهير عرقي.وختم مدونته بالدعوة إلى البدء دون تردد بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال على جميع المستويات، وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بدءاً بوقف التنسيق الأمني، وانتهاء بالتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي.