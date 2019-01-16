المجلس الوطني الفلسطيني: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين لشخصيتها القانونية الدولية

رام الله - دنيا الوطناعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن ترؤس الرئيس محمود عباس الـ 77 والصين، ترسيخ لشخصية دولة فلسطين القانونية الدولية، وتعزيز لمكانتها في النظام الدولي، وتقديراً لها ولرئيسها بين دول وشعوب العالم.وأكد المجلس في تصريح لرئيسه سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، أن ترؤس دولة فلسطين لهذه المجموعة، التي تضم ثلثي سكان الأرض، جاء بفضل التضحيات الكبيرة، التي قدمها الشعب الفلسطيني، ونتيجة للدبلوماسية الناجحة التي يقودها الرئيس عباس.وأضاف المجلس، أن ترؤس تلك المجموعة تأكيد على الاعتراف بحق الشعب في دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، ويعزز مطالبها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وأكد المجلس، أن ترؤس مجموعة الـ 77 والصين في هذا التوقيت، صفعة جديدة من المجتمع الدولي في وجه سياسة إدارة ترامب وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارت الشرعية الدولية.وعبر المجلس الوطني الفلسطيني، عن ثقته بقدرة دولة فلسطين برئيسها ودبلوماسييها وخبرائها، على قيادة هذه المجموعة بنجاح، وفتح آفاق جيدة للشعب الفلسطيني، ولشعوب هذه المجموعة.