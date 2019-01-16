بشارة والشوا: لن نسمح لأي طرف بخدش سمعة البنوك الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنعقد وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعاً مهماً بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد عزام الشوا، ونائب رئيس سلطة النقد، د. رياض شحادة، وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية، مع رؤساء البنوك الثلاثة، التي أقيمت عليهم مؤخراً دعاوى أمام المحاكم الأمريكية من إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الأعوام 2001-2003، وحركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك، بزعم "أنهم ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار".وأكد كل من: الوزير بشار، والمحافظ الشوا على ثقتهم أن الإدعاءات الواردة في هذه القضايا ليس لها أي أساس واقعي، أو قانوني، وعلى أن الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهداً في مساندة البنوك الفلسطينية؛ لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.كما أكد كل من: الوزير بشار، والمحافظ الشوا على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأن البنوك الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين على أنه لن يسمح لأي طرف كان أن يخدش سمعة هذه البنوك، ومكانتها، ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.