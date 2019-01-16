بلدية غزة تستعد لمواجهة المنخفض وتدعو لإتباع الإرشادات

رام الله - دنيا الوطنبدأت لجنة طوارئ الشتاء في بلدية غزة بجمع النفايات المنزلية في الشوارع والأحياء، وتفقد مصارف مياه الأمطار في كافة مناطق المدينة للتأكد من عدم وجود أي عوائق أمام تصريف مياه الأمطار استعدادا للمنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس وفقاً لتقديرات دائرة الأرصاد الجوية .وأفاد نائب رئيس اللجنة مهندس رمزي أهل أن طواقم البلدية بدأت منذ ساعات صباح اليوم بجمع النفايات المنزلية من كافة أحياء المدينة وتفقد مصارف مياه الأمطار لاسيما في المناطق المنخفضة من المدينة وتنظيفها من أي أوساخ قد تكون دخلت إليها وتعيق تصريف المياه .وأوضح أن طواقم الجنة ستعمل بدءً من مساء اليوم وصباح غداً الخميس بنظام الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوي، وتصريف مياه الأمطار، والعمل على تلافي حدوث حالات غرق للشوارع والممتلكات، ومعالجة أي شكاوي ترد من المواطنين تتعلق بالمنخفض الجوي .وكانت اللجنة قد دعت المواطنين في المدينة لإتباع الإرشادات المعلنة والتي نشرتها عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعامل مع المنخفض الجوي، وضرورة التواصل معها على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي مشاكل أو أضرار يسببها التساقط الغزير للأمطار.وتضمنت الإرشادات التي نشرتها دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية؛ أهمية المحافظة على النظافة وعدم إلقاؤها في الشوارع العامة حتى لاتسبب انسدادا لمصارف مياه الأمطار في المدينة ، وعدم فتح أغطية المناهل في الشوارع خلال تساقط الأمطار، وتوخي الحيطة والحذر وعدم السير بجوار الأجسام القابلة للتطاير مع اشتداد هبوب الرياح المتوقع مساء هذا اليوم .وأكدت اللجنة أن أحد أهم أسباب طفح الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار هي عدم إتباع بعض المواطنين لإرشادات النظافة وإلقاء القمامة في شبكات الصرف الصحي أو في سيول مياه الأمطار مما يؤدي لطفحها .وكانت بلدية غزة قد استبقت موسم الشتاء الحالي وقامت بتنظيف كافة مصارف مياه الأمطار وعددها نحو 4 ألاف مصرف، وجهزت برك تجميع المياه في منطقة عسقولة، والصداقة بحي التفاح، وبركة الشيخ رضوان استعدادا لفصل الشتاء، كما تقوم بشكل دوري بتفقد وتنظيف المصارف لاسيما في أوقات تساقط الأمطار لتسهيل عملية تصريف المياه .