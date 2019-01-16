استشهاد شاب إثر حادث عرضي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2019، عن استشهاد المواطن حمدي عبد الكريم حجازي (27 عاماً).
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع (فيسبوك): إن حجازي، استشهد متأثراً بإصابته، جراء حادث عرضي بمدينة غزة، مطلع الأسبوع الجاري.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2019، عن استشهاد المواطن حمدي عبد الكريم حجازي (27 عاماً).
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع (فيسبوك): إن حجازي، استشهد متأثراً بإصابته، جراء حادث عرضي بمدينة غزة، مطلع الأسبوع الجاري.
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