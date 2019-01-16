أعضاء النيابة العامة يشاركون بمؤتمر مع نظرائهم السويديين حول العنف الأسري

رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، نفذت النيابة العامة، وبالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية، مؤتمراً عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرنس) شارك فيه أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف، وأعضاء نيابة الأحداث مع خبراء سويديين في مجال التحقيقات المتعلقة بالعنف الأسري وجنوح الأحداث.وقدم خبراء من النيابة العامة والشرطة والخدمات الاجتماعية السويدية، عرضاً لوكلاء النيابة الفلسطينيين المتخصصين من خلال الاتصال المرئي لإطلاعهم على الممارسات الفضلى السويدية، المتعلقة بكيفية التحقيق في قضايا العنف المرتكب بحق النساء والأطفال داخل الأسرة.وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم لمحة عامة، حول استخدام مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري في السويد.