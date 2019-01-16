الاحتلال يصيب شابين ويعتقل أربعة آخرين في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب، شابان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية عنزة جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الشاب علي قاسم صدقة، أصيب بعيار ناري متفجر في الساق، فيما أصيب عبد الله كمال براهمة بعيار معدني في الساق، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية. وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: عمارة فشافشة، ومراد ملايشة، وعلاء خليلية من بلدة جبع، واسعد محمد اسعد ستيتي من مخيم جنين، على حاجزين عسكريين مفاجئين نصبتهما على شارع جنين- نابلس.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وبلدات وقرى عجة والزبابدة وعابا وسيريس، وسيرت آلياتها في شوارعها.وفي مخيم جنين، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن بسام السعدي، وفتشته وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه.