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شؤون فلسطينية

الجاغوب مُهاجماً الزهار: نموذج لعقلية قادة "الانقلاب" وتصريحاته "انحدار أخلاقي"

الجاغوب مُهاجماً الزهار: نموذج لعقلية قادة "الانقلاب" وتصريحاته "انحدار أخلاقي"
منير الجاغوب
رام الله - دنيا الوطن
هاجم القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، وذلك إثر تصريحات للزهار، تتعلق بعناصر حركة فتح.

وقال الجاغوب، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): إن "عقلية محمود الزهار نموذج لعقلية قادة الانقلاب، ولا يمكن لهذه العقلية أن تؤمن بالوحدة الوطنية ورص الصفوف".

وأضاف الجاغوب: "مؤسف هذا الانحدار في الأخلاق والسلوك، الذي يجرنا إليه الزهار ومن على شاكلته"، وفق تعبيره.

وتابع: "يا زهار مصلحة الوطن ووحدته الجغرافية والسياسية والاجتماعية، أهم وأعلى وأكبر من أي فصيل فلسطيني"، متسائلاً: "متى سينتهي خطاب الكراهية عند بعض قادة حركة حماس؟".

يذكر أن الزهار، حذّر من وجود بعض الأشخاص المرتبطين مع الاحتلال الإسرائيلي، أو الذين يخدمون مصالح من حيث لا يعلمون.

وأضاف الزهار، في حوار مع وكالة (فلسطين اليوم): أن هؤلاء الأشخاص يحاولون جرَّ قطاع غزة إلى حربٍ مع إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ، خارج إطار الإجماع الوطني.

وقال: "بعض الأشخاص مرتبط فعلياً مع إسرائيل أو يخدمون المصلحة الإسرائيلية من حيث لا يعلمون، وبعضهم ينتمون لحركة فتح، المُهمة الموكلة إليهم، أنْ يجرّوا غزة إلى معركة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة الحساسة، من خلال إطلاق الصواريخ خارج إطار الإجماع الوطني المقاوم".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص أصبحوا معروفين لدينا، وحركة فتح تقف خلفهم، وتحدثنا مع عددٍ من قياداتهم الميدانيين عن أفعالهم وتجاوزاتهم الخطيرة والخطيرة جداً على شعبنا وفصائله، وأيضاً يتم اعتقالهم من قبل الأمن".



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