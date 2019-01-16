عاجل

  • موقع 0404: رصد إطلاق عدد من البالونات من قطاع غزة نحو إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: ثماني براءات اختراع و13 ألف عملية وخدمة بالملكية الفكرية خلال 2018

الاقتصاد: ثماني براءات اختراع و13 ألف عملية وخدمة بالملكية الفكرية خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي ثماني براءات اختراع لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية في مجالات الكشف المبكر عن السرطان، وطوب ورقي لبناء الجدران، وخلطة إسفلتية سريعة لصيانة الطرق، وقالب وحاجز للحماية من التدفق، ومولد كهربائي يعمل بالحركة الديناميكية، وغيرها.

ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للملكية الفكرية، بلغ مجموع العمليات والخدمات التي تم تقديمها خلال العام الماضي 13290 عملية، بما يقارب مليوني و650 ألف شيكل، حيث تم إيداع 2158 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 2146 علامة جديدة بالفعل.

وحسب التقرير، توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وبموجب هذه الاتفاقية وقعت الوزارة مع ثماني مؤسسات فلسطينية، وهي:(جامعة البوليتكنك، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الامريكية، وجامعة غزة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للإبداع والتميز الذي يمثل ثلاث مؤسسات).

 وعملت الوزارة على تسليم ثماني جمعيات تعاونية نسوية شهادات العلامات التجارية، تم تسجيلها لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية، وتنشط هذه الجمعيات في مختلف المجالات التنموية، تعتبر ركيزة أساسية للعديد من الأسر والعائلات الفلسطينية التي ترأسها النساء، خاصة في ظل القيود التي يفرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي ويثقل كاهل المجتمع الفلسطيني برمته، وينعكس أثره سلبياً على النساء خاصة.

وشرعت الوزارة خلال الفترة المذكورة بتسجيل العلامات التجارية الجماعية لدعم الصناعة الوطنية، وكان أول علامة سجلت (شغل الخليل) باسم غرفة تجارة وصناعة الخليل، وعلامات (بيت لحم والأراضي المقدسة holy lands ) باسم اتحاد الصناعات الحرفية والتقليدية، والتي بموجبها سيتم منح الحماية القانونية وإعطاء الأفضلية للمصانع الوطنية باستخدام هذه العلامات التجارية ضمن شروط ومعايير سيتم وضعها خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار تحسين البيئة التشريعية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، عملت الوزارة على تحديث وتطوير القوانين الفلسطينية الخاصة بالملكية الصناعية والانتهاء من مسودة قانون الملكية الصناعية المتوقع إنجازه العام الجاري، علاوة على تحديث وتطوير البرامج والأنظمة الخاصة بالإدارة العامة للملكية الفكرية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية لتكريس فلسطين على الخارطة الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

شعث: ثابتون على رفض (صفقة القرن) والدور الروسي يتعاظم

شعث: ثابتون على رفض (صفقة القرن) والدور الروسي يتعاظم

الاقتصاد: 8 براءات اختراع ونحو 13 ألف عملية وخدمة خلال العام الماضي

الاقتصاد: 8 براءات اختراع ونحو 13 ألف عملية وخدمة خلال العام الماضي

فتح للزهار: نحن المؤتمنون والأحرص على مصالح شعبنا

فتح للزهار: نحن المؤتمنون والأحرص على مصالح شعبنا

نادي الأسير: تأجيل جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عمر البرغوثي

نادي الأسير: تأجيل جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عمر البرغوثي

سحب جائزة لحقوق الإنسان من المناضلة الشيوعية أنجيلا ديفيس لدعمها فلسطين

سحب جائزة لحقوق الإنسان من المناضلة الشيوعية أنجيلا ديفيس لدعمها فلسطين

خالد: يدعو للتحرك على الساحة الدولية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

خالد: يدعو للتحرك على الساحة الدولية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

المجلس الوطني الفلسطيني: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين لشخصيتها القانونية الدولية

المجلس الوطني الفلسطيني: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين لشخصيتها القانونية الدولية

بشارة والشوا: لن نسمح لأي طرف بخدش سمعة البنوك الفلسطينية

بشارة والشوا: لن نسمح لأي طرف بخدش سمعة البنوك الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: 8 براءات اختراع ونحو 13 ألف عملية وخدمة خلال العام الماضي

الاقتصاد: 8 براءات اختراع ونحو 13 ألف عملية وخدمة خلال العام الماضي

نادي الأسير: تأجيل جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عمر البرغوثي

نادي الأسير: تأجيل جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عمر البرغوثي

سحب جائزة لحقوق الإنسان من المناضلة الشيوعية أنجيلا ديفيس لدعمها فلسطين

سحب جائزة لحقوق الإنسان من المناضلة الشيوعية أنجيلا ديفيس لدعمها فلسطين

خالد: يدعو للتحرك على الساحة الدولية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

خالد: يدعو للتحرك على الساحة الدولية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

المجلس الوطني الفلسطيني: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين لشخصيتها القانونية الدولية

المجلس الوطني الفلسطيني: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين لشخصيتها القانونية الدولية

بشارة والشوا: لن نسمح لأي طرف بخدش سمعة البنوك الفلسطينية

بشارة والشوا: لن نسمح لأي طرف بخدش سمعة البنوك الفلسطينية

أبو بكر والمفتي حسين: قضية الأسرى قضية ذات بعد وطني وديني بامتياز

أبو بكر والمفتي حسين: قضية الأسرى قضية ذات بعد وطني وديني بامتياز

بلدية غزة تستعد لمواجهة المنخفض وتدعو لإتباع الإرشادات

بلدية غزة تستعد لمواجهة المنخفض وتدعو لإتباع الإرشادات

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

عاصفة &#34;ميريام&#34;.. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر