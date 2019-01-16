الاقتصاد: ثماني براءات اختراع و13 ألف عملية وخدمة بالملكية الفكرية خلال 2018

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي ثماني براءات اختراع لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية في مجالات الكشف المبكر عن السرطان، وطوب ورقي لبناء الجدران، وخلطة إسفلتية سريعة لصيانة الطرق، وقالب وحاجز للحماية من التدفق، ومولد كهربائي يعمل بالحركة الديناميكية، وغيرها.ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للملكية الفكرية، بلغ مجموع العمليات والخدمات التي تم تقديمها خلال العام الماضي 13290 عملية، بما يقارب مليوني و650 ألف شيكل، حيث تم إيداع 2158 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 2146 علامة جديدة بالفعل.وحسب التقرير، توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وبموجب هذه الاتفاقية وقعت الوزارة مع ثماني مؤسسات فلسطينية، وهي:(جامعة البوليتكنك، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الامريكية، وجامعة غزة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للإبداع والتميز الذي يمثل ثلاث مؤسسات).وعملت الوزارة على تسليم ثماني جمعيات تعاونية نسوية شهادات العلامات التجارية، تم تسجيلها لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية، وتنشط هذه الجمعيات في مختلف المجالات التنموية، تعتبر ركيزة أساسية للعديد من الأسر والعائلات الفلسطينية التي ترأسها النساء، خاصة في ظل القيود التي يفرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي ويثقل كاهل المجتمع الفلسطيني برمته، وينعكس أثره سلبياً على النساء خاصة.وشرعت الوزارة خلال الفترة المذكورة بتسجيل العلامات التجارية الجماعية لدعم الصناعة الوطنية، وكان أول علامة سجلت (شغل الخليل) باسم غرفة تجارة وصناعة الخليل، وعلامات (بيت لحم والأراضي المقدسة holy lands ) باسم اتحاد الصناعات الحرفية والتقليدية، والتي بموجبها سيتم منح الحماية القانونية وإعطاء الأفضلية للمصانع الوطنية باستخدام هذه العلامات التجارية ضمن شروط ومعايير سيتم وضعها خلال الفترة المقبلة.وفي إطار تحسين البيئة التشريعية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، عملت الوزارة على تحديث وتطوير القوانين الفلسطينية الخاصة بالملكية الصناعية والانتهاء من مسودة قانون الملكية الصناعية المتوقع إنجازه العام الجاري، علاوة على تحديث وتطوير البرامج والأنظمة الخاصة بالإدارة العامة للملكية الفكرية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية لتكريس فلسطين على الخارطة الاقتصادية.