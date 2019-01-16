عبد الهادي: هناك حاجة لعمل متواصل مع دمشق لإعادة إعمار "اليرموك"

أكد رئيس الدائرة السياسة لمنظمة التحرير، أنور عبد الهادي، ضرورة الحاجة إلى عمل متواصل، وتعاون كبير مع الحكومة السورية؛ لوضع خطط مستقبلية من أجل إعادة إعمار مخيم اليرموك.



من جهة أخرى، قال عبد الهادي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الرئيس محمود عباس، وبجهوده الحثيثة وصمود أبناء شعبه، استطاع إقناع العالم بحقّنا بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.



وأضاف: أن ترؤس الرَّئيس لمجموعة 77 والصّين، هو إنجاز كبير لأبناء شعبنا، ورسالة واضحة لإدانة حكومة الاحتلال، مشدداً على أن المرحلة المقبلة، ستكون مهمة جداً لما تشكله من قلق لدولة الاحتلال، بشأن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا.



رام الله - دنيا الوطن