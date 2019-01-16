أبو الغيط يُعرب عن تقديره للمواقف الصينية المساندة للقضية الفلسطينية





جاء ذلك، خلال لقائه مع المبعوث الخاص لرئيس الصين، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانج جي تشي، حيث تم بحث أهم الموضوعات والتطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية.





وقال المتحدث باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم الأربعاء: إن اللقاء الذي عقد في القاهرة تناول رؤية ومواقف الجامعة العربية، حيث أعرب الأمين العام عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين العربي والصيني حول مختلف القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي يوليها الطرف العربي لموضوع تطوير العلاقات مع الصين في العديد من مجالات العمل المشترك، وهو ما تجلى في المشاركة الوزارية المميزة للجانب العربي في الاجتماع الوزاري العربي الصيني والذي عقد في العاصمة الصينية بكين في تموز/ يوليو 2018 في إطار آلية الحوار القائمة بينهما.





رام الله - دنيا الوطنأعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره للمواقف الصينية في المحافل الدولية، فيما يرتبط بمساندة القضية الفلسطينية.ومن جانبه، حرص المسؤول الصيني خلال اللقاء، على تأكيد الموقف الثابت لبلاده في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة تسوية الأزمات والنزاعات المسلحة التي عانت منها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، بما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة العربية وبما يعود بالازدهار والرخاء لشعوبها.