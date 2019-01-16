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شؤون فلسطينية

مسمار: ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين يوم عالمي للشعب الفلسطيني

مسمار: ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين يوم عالمي للشعب الفلسطيني
أثناء تسليم الرئيس عباس مجموعة 77 والصين
رام الله - دنيا الوطن
قال خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني: إن ترؤس فلسطين لمجموعة (77 والصين) يؤكد على ثقة العالم بقيادتنا، وقدرتها على حل مشاكل الشعوب، رغم رزوحنا تحت احتلال.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن الحدث تأكيد عالمي على حقنا في العضوية الكامله في المحافل الدولية، رغم المؤامرات من جهات داخلية، بالتوافق مع إسرائيل وأطراف خارجية.

وأضاف: أن يوم ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين هو يوم عالمي للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الانتصار الجديد 
سيعطينا دفعاً للأمام بالاستقلال الكامل، وتحقيق انتصارات جديدة في المنظمة الأممية.

واستنكر مسمار استمرار حماس في "نهجها الانفصالي وتساوقها مع حكومة اليمين المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو في الوقت الذي وقف العالم كله إلى جانب القيادة والشرعية".

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