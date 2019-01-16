عريقات: تَرؤُّس فلسطين لمجموعة 77 والصين رسالة مدوية لأمريكا وإسرائيل بدعم القيادة

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن ترأس فلسطين مجموعة 77 والصين له أهمية عظمى بأن العالم يرسل رسالة مدوية للولايات المتحدة وإسرائيل، بدعمه للقيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ضد كل مخططات نزع الشرعية عنها.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذه المجموعة هي أكبر مجموعة في الأمم المتحدة، حيث تشكل 80% من سكان العالم، وتمثل ثقلاً دولياً مهماً بما يعززّ مكانة فلسطين الدولية، ويثبت قدراتها في كل المجالات بما يساهم بحل مشاكلوقضايا المجتمع الدولي كالتنمية المستدامة ومشاكل الفقر والكهرباء، وكذلك الدول الواقعة تحت الاحتلال.وأشار عريقات إلى أن الحراك الفلسطيني، سيتواصل في أروقة الأمم المتحدة؛ للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين، إضافة إلى انتظار قرار من محكمة العدل الدولية، بما يتعلق بقرارات ترامب، وخاصة نقل السفارة الأميريكية إلى القدس.وأضاف أمين سر تنفيذية منظمة التحرير: أنه سيتم تشكيل وفود رسمية من خلال منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، للذهاب إلى الدول التي تنوي نقل سفاراتها إلى القدس مثل البرازيل وأستراليا وهندوراس؛ لوقف هذه الإجراءات من خلال الحديث بلغة المصالح معها.