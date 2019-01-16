شؤون فلسطينية

الحكم المحلي وبرنامج تمكين النساء من صنع القرار يعقدان لقاءً للمشاركات ببرنامج التوجيه

الحكم المحلي وبرنامج تمكين النساء من صنع القرار يعقدان لقاءً للمشاركات ببرنامج التوجيه
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع برنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط (LEAD )، اللقاء المحلي التقييمي النصفي لبرنامج توجيه عضوات الهيئات المحلية في فلسطين، والذي يعد جزءاً من مشروع تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط" (LEAD) المنفذ من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وحضر اللقاء الذي عقد في فندق (السيزر) بمدينة رام الله، فريق البرنامج من الوزارة، و(GIZ) ومستشارة البرنامج، والمشاركات في البرنامج، ويأتي هذا اللقاء بعد أربعة شهور من مسيرة البرنامج، بهدف تقييم المرحلة وعرض الإنجازات والتحديات التي مرت بها العضوات والموجهات لتقييمها والتعرف على احتياجات العضوات التدريبية والداعمة لتمكينهن من النجاح، وتحقيق الهدف من البرنامج.

وأكدت مدير عام  وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي أسماء خروب، أن هدف البرنامج يتقاطع مع خطة الوزارة وخطة التنمية المستدامة وتحديدا مع الهدف الخامس الذي يركز على مشاركة المرأة السياسية والمساواه بين الرجال والنساء.

وأضافت: "تتطلع وحدة النوع الاجتماعي إلى استمرارية المشروع وزيادة عدد المستفيدات منه حتى تصبح المرأة قادرة على اتخاذ القرار السياسي ومشاركة فاعلة في تنمية المجتمعات المحلية".

من جانبها، تحدثت مديرة برنامج تمكين النساء من صنع القرار في فلسطين هبة التيجاني عن المشروع وتطلعاته وفحوى العملية التوجيهية والآمال والنتائج المرجوة منه، بالإضافة إلى الانطباع العام للقاء الإقليمي الثاني في الاردن وتقييمه الإيجابي.

وأعلنت التيجاني عن  موعد اختتام البرنامج والذي سيعقد في فلسطين في شهر آذار/ مارس المقبل.

بدورها، قدمت المستشارة -منسقة البرنامج حنان قاعود عرضاً تضمن مفهوم التوجيه وفحوى العلاقة التوجيهية وأسسها، بالإضافة إلى عرض موسع حول نجاحات برنامج التوجيه حتى اللحظة الحالية والتحديات التي تواجه الموجهات والمستفيدات من التوجيه واللواتي يشكلن فريق متكامل مكون من 24 امرأة.

وشمل العرض أيضاً مقتطفات من التقارير التقييمية التي تعكس تجارب كل ثنائي مكون من موجهة ومستفيدة، عكست هذه المقتطفات إنجازات وتوقعات وآمال والتحديات التي واجهتهن.

واختتم اللقاء بجلسة تدريبية حول عمل الهيئات المحلية والتحديات التي تواجهها النساء بشكل خاص، قدمتها رئيسة بلدية بيت لحم السابقة فيرا بابون، حيث استعرضت فيها تجربتها أثناء رئاستها للبلدية والتحديات التي واجهتها، وقدمت نصائح وتوجيهات مهنية وإدارية وقيادية للمشاركات.

يشار إلى أن البرنامج سيستمر حتى شهر آذار 2019، وستلتفي الموجهات المستفيدات من التوجيه في المزيد من الفعاليات والأنشطة الوطنية، وعلى أساس فردي وجماعي لضمان استمرار التبادل والتعلم والعلاقة الإرشادية التي يرتكز عليها برنامج التوجيه.

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