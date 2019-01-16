"الصحة بغزة": توقف العمليات المجدولة في مستشفي بيت حانون جراء نقص الوقود

رام الله - دنيا الوطن- إبراهيم عدوان ونهى مسلمأعلن د. جميل سليمان، مدير مستشفى بيت حانون عن توقف إجراء العمليات المجدولة، جراء نقص الوقود، محذراً من توقف خدمات المستشفى على التوالي خلال الأيام المقبلة.وأوضح د. سليمان، أن المستشفى يقدم خدماته لـ 340 ألف نسمة على مستوي محافظة شمال غزة، حيث يستقبل حوالي 8000 مريض شهرياً في قسم الطوارئ فقط، وما يقارب 2500 مراجع للعيادة الخارجية، مؤكداً على توقف 200 عملية جراحيةمتخصصة تجرى شهرياً، و25 عملية طارئة.كما وحذر من توقف خدمات الدخول للاقسام لعدم توفر التدفئة للمرضى في ظل البرد الشديد خلال الساعات المقبلة.وأشار إلى أن مستشفى بيت حانون، يعتمد في تشغيل أقسامه على مولدين: أحداهما كبير والآخر صغير الحجم، حيث يصل الاحتياج الشهرى من السولار إلى 14 ألف لتر، كاشفاً عن توقف المولد الكبير منذ ثلاثة أيام.يذكر، أن المستشفى يقدم خدماته لسكان المحافظة الشمالية في الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والقلب وطب الأطفال وجراحة الأطفال.