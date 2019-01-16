الشوا: دعاوى قضائية أمريكية لثلاثة بنوك فلسطينية تتعلق بخروقات مزعومة لقانون "الإرهاب"

رام الله - دنيا الوطنصرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، أن دعاوى قضائية، قد حركت مؤخراً في المحاكم الأمريكية، ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.وقال المحافظ: إن سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين، تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى، وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعاييرالدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك.وأكد المحافظ، أن النظام المصرفي في فلسطين، نظام متين، وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.