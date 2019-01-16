تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6426 مسافراً في كلا الاتجاهين، الثلاثاء، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-مغادرون: 2752 مسافراً.قادمون: 3674 مسافراً.مرجعون: 15 مسافراً.وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل المعبر اليوم الاربعاء، من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً بالاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.