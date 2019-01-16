تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6426 مسافراً في كلا الاتجاهين، الثلاثاء، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-
مغادرون: 2752 مسافراً.
قادمون: 3674 مسافراً.
مرجعون: 15 مسافراً.
وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل المعبر اليوم الاربعاء، من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً بالاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6426 مسافراً في كلا الاتجاهين، الثلاثاء، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-
مغادرون: 2752 مسافراً.
قادمون: 3674 مسافراً.
مرجعون: 15 مسافراً.
وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل المعبر اليوم الاربعاء، من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً بالاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
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