مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: إن الخطوط القطرية، لن تشتري حصة في "جت إيراويز" الهندية لأن جزءاً كبيراً منها تملكه "الاتحاد للطيران" التابعة لعدوتنا أبو ظبي.وقال الباكر، في تصريحات لوكالة (رويترز) أدلى بها، على هامش مؤتمر طيران في مومباي الهندية: "كنا سنتطلع بالتأكيد إلى الشركة إذا لم تكن الاتحاد تملك فيها حصة نسبتها 24 بالمئة".وأضاف الباكر: "كيف يمكنني الحصول على حصة في شركة طيران مملوكة لغريمنا (في إشارة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي)؟".وأشار الباكر إلى أن الخطوط الجوية القطرية "سيسرها" شراء حصة في "إنديغو"، أكبر شركة طيران في الهند التي تعتبر السوق الأسرع نمواً للطيران في العالم.وختم المسؤول القطري حديثه، في إشارة إلى "جت إيراويز": "لكن ليس في شركة طيران، يحوز فيها عدو بلادي ملكية كبيرة".