الاحتلال يُداهم منزل الشهيد أبو جمل ويستولي على حاسوب وأجهزة خلوية

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل ذوي الشهيد عدي أبو جمل، من سكان بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وفتشته، واستولت على جهاز حاسوب وأجهزة خلوية.وقالت مصادر محلية نقلاً عن شهود عيان: إن قوات كبيرة من المخابرات والشرطة والوحدات الخاصة التابعة للاحتلال، داهمت منزل المواطن عبد علي أبو جمل، والد الشهيد عدي، واحتجزت أفراد العائلة في غرفة واحدة، وفتشته بصورة استفزازية، واستولت على جهاز الحاسوب، وأجهزة خلوية.يذكر، أن تلك القوات تواصل اعتقال نجله معتز (23 عاماً) منذ نحو عامين.