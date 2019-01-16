يصل فلسطين خلال ساعات.. أين يستقر المنخفض القطبي الآن؟

رام الله - دنيا الوطنأكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن المنخفض القطبي، يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص، والجبهة الهوائية الباردة ممتدة ما بين جنوب قبرص نحو الجنوبي الغربي، ورياح جنوبية غربية تندفع عبر شمال الأراضي المصرية نحو البلاد، لامست هباتها (حتى اللحظة) 55 كم/ الساعة.وقال العلامي: مع تحرك المنخفض للشرق أكثر، تبدأ الجبهة الباردة بعبور شمال فلسطين، خاصة عند ساعات الظهر، وما بعد الظهر، وتعبر بقية المناطق خلال العصر وساعات المساء الأولى، بحيث تشتد سرعة الرياح أكثر، وتهطل الأمطار وتكون غزيرة ورعدية وتسقط زخات البرد.كما وتسقط الثلوج فوق الجبال العالية التي تزيد عن 900 متر، وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب شدة الهطولات الثلجية والارتفاع عن سطح البحر.