واشنطن تتهم إيران بتشكيل تهديد صاروخي لأوروبا والشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
اتّهمت الولايات المتحدة، إيران بأنها تشكل تهديداً صاروخياً لأوروبا والشرق الأوسط، بعد مضيّها قدماً في محاولة لوضع قمر اصطناعي في المدار، باءت بالفشل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تغريدة عبر (تويتر): إن النظام الإيراني تحدّى المجتمع الدولي، والقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بقيامه بعملية إطلاق القمر الاصطناعي إلى الفضاء أمس.
وكان وزير الاتصالات الإيراني، أعلن أمس، أن طهران حاولت إطلاق قمر صناعي، إلا أن المحاولة فشلت.
اتّهمت الولايات المتحدة، إيران بأنها تشكل تهديداً صاروخياً لأوروبا والشرق الأوسط، بعد مضيّها قدماً في محاولة لوضع قمر اصطناعي في المدار، باءت بالفشل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تغريدة عبر (تويتر): إن النظام الإيراني تحدّى المجتمع الدولي، والقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بقيامه بعملية إطلاق القمر الاصطناعي إلى الفضاء أمس.
وتابع: هذه العملية تظهر مرة جديدة، أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطوّرة.
وكان وزير الاتصالات الإيراني، أعلن أمس، أن طهران حاولت إطلاق قمر صناعي، إلا أن المحاولة فشلت.
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