واشنطن تتهم إيران بتشكيل تهديد صاروخي لأوروبا والشرق الأوسط



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تغريدة عبر (تويتر): إن النظام الإيراني تحدّى المجتمع الدولي، والقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بقيامه بعملية إطلاق القمر الاصطناعي إلى الفضاء أمس.





وتابع: هذه العملية تظهر مرة جديدة، أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطوّرة.



وكان وزير الاتصالات الإيراني، أعلن أمس، أن طهران حاولت إطلاق قمر صناعي، إلا أن المحاولة فشلت.

رام الله - دنيا الوطناتّهمت الولايات المتحدة، إيران بأنها تشكل تهديداً صاروخياً لأوروبا والشرق الأوسط، بعد مضيّها قدماً في محاولة لوضع قمر اصطناعي في المدار، باءت بالفشل.