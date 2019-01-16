عربي

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أدى انتشار طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية في الجزائر، إلى نفوق أكثر من 12 ألفاً من الماشية، فيما لا يزال أصحاب المواشي ينتظرون اللقاحات، التي تأخرت حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري، للحد من انتشار الوباء.

وصنفت وزارة الداخلية الجزائرية طاعون صغار المجترات بـ"خطر من المخاطر الكبرى"، بعد أن انتشر في 28 ولاية، وفتك بالآلاف من رؤوس المواشي، وهو ما تسبب في غلق أسواق خوفاً من تسويق لحوم فاسدة.

ورغم تعليمات وزير الداخلية نور الدين بدوي، بتشكيل خلية في كل الولايات المتضررة، فإن المخاوف من استمرار انتشار الوباء تزداد مع تأخر وصول اللقاح المضاد له.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن المنظمة تتابع هذه القضية "كون تبعاتها تعود على المستهلك مباشرة"، معبراً عن أسفه لتأخر اللقاحات، فيما أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

ويواجه بعض التجار في الجزائر، اتهامات بتسويق لحوم مجهولة المصدر دون المرور عبر الأطباء البيطريين، خاصة في أسواق الجزائر التي لا تخضع للرقابة.

أخبار ذات صلة

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

عاصفة &#34;ميريام&#34;.. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

هل لا يزال &#34;سعود القحطاني&#34; على رأس عمله رغم إقالته؟

هل لا يزال "سعود القحطاني" على رأس عمله رغم إقالته؟

مصر تحظر التجول في سيناء

مصر تحظر التجول في سيناء

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و&#34;الشباب&#34; الصومالية تتبنى

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)

تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)

فتح تنعى الشهيد كفاح العويوي

فتح تنعى الشهيد كفاح العويوي

كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني في جامعة فلسطين تنظم مسابقة برمجية

كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني في جامعة فلسطين تنظم مسابقة برمجية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

عاصفة &#34;ميريام&#34;.. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

مصر تحظر التجول في سيناء

مصر تحظر التجول في سيناء