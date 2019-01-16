فتح تنعى الشهيد كفاح العويوي

رام الله - دنيا الوطننعت حركة (فتح) المناضل الكبير محمد كفاح العويوي، الذي انتقل إلى جوار ربه، صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني عامة، ومحافظة الخليل خاصة، فقدت رجلاً فارساً قائداً مخلصاً مناضلاً عنيداً وقوياً في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي.وتقدمت الحركة إلى الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وإلى عائلته خاصة، بالعزاء الحار لرحيله، مشددة على أن الوفاء لكفاح ولشهداء فلسطين، يكون بالاستمرار على نهجهم الوطني، معددة مناقبه الكثيرة في العطاء، وحب الوطن، وبناء المؤسسات، وقيادته للخليل في أصعب الظروف.