عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

رام الله - دنيا الوطنأطلق على العاصفة الجديدة، التي تضرب بلاد الشام، اسم "ميريام" في لبنان، حيث توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن "يكون الطقس الأربعاء غائماً مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، فيما تتساقط أمطار تكون غزيرة اعتباراً من الظهر مع زخات من البرد".وستشهد لبنان "عواصف رعدية تؤدي إلى تشكل السيول وانجرافات في التربة"، على أن "تتساقط الثلوج بدءاً من ارتفاع 1300 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال المساء لتلامس الـ 500 متر خاصة في الداخل".وفي سوريا، قالت مديرية الأرصاد الجوية: إن الطقس سيكون "متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وثلجياً فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى قطبي المنشأ مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة".وتوقعت المديرية، أن "يمتد تساقط الثلوج ليلاً ليشمل المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر وبعض المناطق الداخلية بينما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية".وأشارت المديرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية، إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 90 كيلومتراً في الساعة أحياناً.