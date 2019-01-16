وزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة

وزار بومبيو عدة دول عربية هذا الأسبوع، بينها: مصر والسعودية وقطر، في إطار مساع لطمأنة الحلفاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، أنه سيبدأ سحب القوات الأمريكية من سوريا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيزور الكويت في الأيام القليلة المقبلة، وفق ما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).جاء هذا الإعلان، خلال اتصال أجراه الوزير الأمريكي، بنظيره الكويتي، وذلك بعدما قطع جولة في الشرق الأوسط بسبب وفاة قريب له، كما نقلت وكالة (رويترز).