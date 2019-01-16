كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني في جامعة فلسطين تنظم مسابقة برمجية

رام الله - دنيا الوطننظم قسم هندسة البرمجيات في كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني بجامعة فلسطين، مسابقة برمجية، بالتعاون مع فريق غزة (سكاي جيكس) بحضور الدكتور ساري أبو شرار، عميد الكلية، والدكتور عبد الحميد زغبر، المحاضر في قسم هندسة البرمجيات، والأستاذ عماد الخالدي، منسق الفعاليات في غزة (سكاي جيكس)، والطالب أحمد حمدان، ممثل (جيكس لاب) في جامعة فلسطين.ورحب الدكتور أبو شرار، بفكرة إقامة المسابقة، مؤكدًا دعم الكلية لمثل هذه الأنشطة والفعاليات، التي من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على الطلبة، متمنيًا استمرار تنظيم مثل هذه الأنشطة، ومعرباً عن شكره وتقديره لرئاسة الجامعة على دعمهم الدائم لمثل هذه المبادرات والأفكار الإبداعية.في حين، شكر د. أحمد أبو عبسة، رئيس قسم هندسة البرمجيات المدربين المشرفين على المسابقة، وسفير جيكس لاب بالجامعة وجميع المشاركين في المسابقة، داعياً إياهم لمزيد من البذل لتطوير إمكاناتهم، ومثمناً جهود ودور فريق جيكس لابس في دعمإمكانيات طلبة الجامعه من خلال الفعاليات المشجعه والهادفة التي تساهم في صقل اهتمامات ومهارات طلبة القطاع البرمجي.وتضمنت المسابقة اختيار 30 طالباً من قسمي هندسة البرمجيات وطلبة كلية تكنولجيا المعلومات، بناء على اختبار برمجي يتم من خلاله تصفيات المرحلة النهائية، والتي تتطلب كتابة برنامج بلغة الجافا، وتحليله، وتنفيذه خلال 45 دقيقة فقط.يذكر، أنّ المسابقة شهدت الكثير من التحدي والإبداع، وخلقت أجواء تنافسية لدى المشاركين، وتمّ خلالها تكريم الطلبة الفائزين، حيث استطاعت الطالبة سناء أبو طير، انتزاع المركز الأول في المسابقة عن قسم هندسة البرمجيات، وكتابه البرنامج، وتشغيله قبل الموعد المحدد.