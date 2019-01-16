رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الأردنية رسمياً، عن الموافقة على اجتماع بين ممثلين عن الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمان.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: إن الوزارة، وافقت على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لاستضافة عمان للاجتماع الذي سيُعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثي)، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وفق ما نقل موقع (خبرني).واضاف المصدر: المملكة الأردنية الهاشمية، تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أشقائها في الجهود الهادفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لابد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.وكانت الوزارة، نفت سابقاً موافقتها على عقد الاجتماع، فيما قال وزير الخارجية، أيمن الصفدي الخميس الماضي: إن الأردن يدرس طلباً يمنياً لاستضافة اللقاء.