عربي

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الأردنية رسمياً، عن الموافقة على اجتماع بين ممثلين عن الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: إن الوزارة، وافقت على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لاستضافة عمان للاجتماع الذي سيُعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثي)، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وفق ما نقل موقع (خبرني). 

واضاف المصدر: المملكة الأردنية الهاشمية، تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أشقائها في الجهود الهادفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لابد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وكانت الوزارة، نفت سابقاً موافقتها على عقد الاجتماع، فيما قال وزير الخارجية، أيمن الصفدي الخميس الماضي: إن الأردن يدرس طلباً يمنياً لاستضافة اللقاء.

أخبار ذات صلة

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

عاصفة &#34;ميريام&#34;.. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

هل لا يزال &#34;سعود القحطاني&#34; على رأس عمله رغم إقالته؟

هل لا يزال "سعود القحطاني" على رأس عمله رغم إقالته؟

مصر تحظر التجول في سيناء

مصر تحظر التجول في سيناء

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و&#34;الشباب&#34; الصومالية تتبنى

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)

تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يُداهم منزل الشهيد أبو جمل ويستولي على حاسوب وأجهزة خلوية

الاحتلال يُداهم منزل الشهيد أبو جمل ويستولي على حاسوب وأجهزة خلوية

فتح تنعى الشهيد كفاح العويوي

فتح تنعى الشهيد كفاح العويوي

كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني في جامعة فلسطين تنظم مسابقة برمجية

كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني في جامعة فلسطين تنظم مسابقة برمجية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

عاصفة &#34;ميريام&#34;.. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية