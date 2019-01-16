اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت، مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال شهود عيان: إن المواجهات تركزت في منطقتي البوابة والمسجد الكبير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت.
اندلعت، مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال شهود عيان: إن المواجهات تركزت في منطقتي البوابة والمسجد الكبير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت.
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