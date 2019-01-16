اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

رام الله - دنيا الوطناندلعت، مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء.وقال شهود عيان: إن المواجهات تركزت في منطقتي البوابة والمسجد الكبير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت.