مصر تحظر التجول في سيناء

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بحظر التجوال في شمال سيناء، من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، حتى انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بمرسوم رئاسي.ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد حدد قرار الحظر المنطقة شرقاً من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب العريش، لتصل حتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.وتضمن القرار أيضاً، أن يكون توقيت الحظر من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول للمدينة من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة من اليوم ذاته.وأوضح رئيس الوزراء، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحتى انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بمرسوم جمهوري.