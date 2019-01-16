عربي

مصر تحظر التجول في سيناء

مصر تحظر التجول في سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بحظر التجوال في شمال سيناء، من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، حتى انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بمرسوم رئاسي.

ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد حدد قرار الحظر المنطقة شرقاً من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب العريش، لتصل حتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أيضاً، أن يكون توقيت الحظر من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول للمدينة من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة من اليوم ذاته.

وأوضح رئيس الوزراء، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحتى انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بمرسوم جمهوري.

أخبار ذات صلة

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

عاصفة &#34;ميريام&#34;.. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

هل لا يزال &#34;سعود القحطاني&#34; على رأس عمله رغم إقالته؟

هل لا يزال "سعود القحطاني" على رأس عمله رغم إقالته؟

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و&#34;الشباب&#34; الصومالية تتبنى

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)

تنقل 6426 مسافراً الثلاثاء عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يُداهم منزل الشهيد أبو جمل ويستولي على حاسوب وأجهزة خلوية

الاحتلال يُداهم منزل الشهيد أبو جمل ويستولي على حاسوب وأجهزة خلوية

فتح تنعى الشهيد كفاح العويوي

فتح تنعى الشهيد كفاح العويوي

كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني في جامعة فلسطين تنظم مسابقة برمجية

كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني في جامعة فلسطين تنظم مسابقة برمجية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

وسط حالة خوف شديدة.. الطاعون يقتل آلاف المواشي بالجزائر

عاصفة &#34;ميريام&#34;.. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

عاصفة "ميريام".. ثلوج لبنان فوق 500 متر وسوريا 800 متر

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية

رسميًا.. الأردن يستضيف المباحثات اليمنية