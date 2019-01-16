مقتل 14 شخصاً بهجوم على مجمع فاخر في العاصمة‭‭ ‬‬الكينية

رام الله - دنيا الوطنقُتل 14 شخصاً، مساء الثلاثاء، في هجوم على مجمع فاخر، يضم فندقاً ومكاتب في العاصمة‭‭ ‬‬الكينية نيروبي.ونقلت وكالة (رويترز) عن عامل في مشرحة، قوله: "14 كلهم من هناك (مسرح الهجوم).. عثرنا على بطاقات هوية في كل الجثث ما عدا واحدة".وسُمع صوت إطلاق نار وانفجارات في المجمع الواقع في منطقة ويستلاندز بالعاصمة، والذي يضم فندق (دوسيت دي 2)، حيث وقع الهجوم فضلاً عن مكاتب إدارية.وأعلنت جماعة الشباب المتشددة، التي تتخذ من الصومال مقراً لها وتوالي تنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، وفق ما نقل موقع (بي بي سي).