شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين

منخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين
الطقس - منخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، وعاصفاً شديد البرودة ومغبراً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة، تسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية، تمتد تدريجياً إلى معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل، تسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ ساعة والبحر مائج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة وعاصفة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، والرياح جنوبية غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.

الخميس 17-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة 18-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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