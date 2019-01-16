قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014







رام الله - دنيا الوطنبمناسبة إحياء يوم الشهيد الفلسطيني، اعتصم العشرات من أهالي شهداء عدوان 2014 ، اليوم، قبالة مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، بدعوة من اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، للمطالبة بضرورة اعتمادهم ضمن كشوفات أهالي الشهداء وصرف رواتب لهم.من جهته، وجه عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، تحية المجد لأرواح شهداء الثورة الفلسطينية الذين استشهدوا على درب الحرية والاستقلال.ودعا خلف في كلمة نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، إلى الإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014، الذين لم يتم اعتمادهم بمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، باعتباره حقلا طبيعيا حسب لوائح منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني أسوة بباقي شهداء الثورة والانتفاضة.واستغرب خلف استمرار تجاهل هذه الحقوق للعام الخامس على التوالي دون أي مبرر او مصوغ قانوني، ولازالت معاناة أهالي الشهداء مستمرة، مطالباً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها بالتعجيل في اتخاذ قرار اعتماد شهداء 2014 ضمن مؤسسة أسر الشهداء والجرحى.ودعا خلف لإخراج قضية ذوي شهداء 2014 من أي مناكفات أو تجاذبات سياسية، كون قضية الشهداء وحقوقهم محط إجماع وطني بغض النظر عن انتماءهم السياسي.واختتم خلف كلمة القوى بالتأكيد على ضرورة استمرار الحراك الضاغط حتى نيل ذوي الشهداء حقوقهم كاملة.