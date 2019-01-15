شؤون فلسطينية

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده برئاسة دولة فلسطين لمجموعة تحالف مجموعة الدول النامية ال ٧٧ والصين.

بدوره أكد الدكتور علي القادي رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا بان انتخاب فلسطين لمجموعة 77+ الصين، التي تضم 134 دولة بالإضافة للصين، أي أكثر من 80% من دول العالم جاءت نتاج لمقاومة شعبنا الفلسطيني وصموده الأسطوري قيادة وشعبا ورفضه لكافة الصفقات المشبوهة التي تحاك ضده.

وأضاف القادي ان هذا الانتصار اتى في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل مدعومة بقوة الباطل الأمريكية على اجهاض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونزع الشرعية عن التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية.

واكد القادي بان تكريم السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيسا للمجموعة يمثل استفتاء عالميا واعتراف بشرعية وكفاءة المؤسسة الفلسطينية في المجتمع الدولي.

وأكد القادي دعم ومساندة الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية للرئيس والتفافها حوله في قيادته لمعركة شعبنا ضد الاحتلال للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

انتهاء أزمة الدبلوماسيين الإيطاليين في المقر الأممي بغزة

انتهاء أزمة الدبلوماسيين الإيطاليين في المقر الأممي بغزة

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

شعث: اجتياحات جيش الاحتلال المتكررة لمناطقنا هدفها تقويض مكانة السلطة

شعث: اجتياحات جيش الاحتلال المتكررة لمناطقنا هدفها تقويض مكانة السلطة

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

مختصون يدعون لاستثمار إعلان &#34;الإيسيسكو&#34; لصالح دعم التراث الفلسطيني

مختصون يدعون لاستثمار إعلان "الإيسيسكو" لصالح دعم التراث الفلسطيني

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

مختصون يدعون لاستثمار إعلان &#34;الإيسيسكو&#34; لصالح دعم التراث الفلسطيني

مختصون يدعون لاستثمار إعلان "الإيسيسكو" لصالح دعم التراث الفلسطيني

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

منوعات

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

نادين الراسي تقرأ سورة &#34;الإخلاص&#34;: أنا مسلمة ومسيحية

نادين الراسي تقرأ سورة "الإخلاص": أنا مسلمة ومسيحية

بعد فستانها المثير للجدل.. &#34;مفاجأة&#34; لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

بعد فستانها المثير للجدل.. "مفاجأة" لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

حمدي الوزير: &#34;مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي&#34;

حمدي الوزير: "مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي"

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

&#34;حضن&#34; أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

"حضن" أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

هل ضربت سارة نخلة &#34;حماتها&#34;؟ شاهد حُكم المحكمة

هل ضربت سارة نخلة "حماتها"؟ شاهد حُكم المحكمة

بعد تسريب صور زواجه السري.. &#34;فيديو إباحي&#34; يضع خالد يوسف في ورطة

بعد تسريب صور زواجه السري.. "فيديو إباحي" يضع خالد يوسف في ورطة

عربي

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و&#34;الشباب&#34; الصومالية تتبنى

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي