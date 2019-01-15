اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

رام الله - دنيا الوطنهنأ الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده برئاسة دولة فلسطين لمجموعة تحالف مجموعة الدول النامية ال ٧٧ والصين.بدوره أكد الدكتور علي القادي رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا بان انتخاب فلسطين لمجموعة 77+ الصين، التي تضم 134 دولة بالإضافة للصين، أي أكثر من 80% من دول العالم جاءت نتاج لمقاومة شعبنا الفلسطيني وصموده الأسطوري قيادة وشعبا ورفضه لكافة الصفقات المشبوهة التي تحاك ضده.وأضاف القادي ان هذا الانتصار اتى في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل مدعومة بقوة الباطل الأمريكية على اجهاض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونزع الشرعية عن التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية.واكد القادي بان تكريم السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيسا للمجموعة يمثل استفتاء عالميا واعتراف بشرعية وكفاءة المؤسسة الفلسطينية في المجتمع الدولي.وأكد القادي دعم ومساندة الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية للرئيس والتفافها حوله في قيادته لمعركة شعبنا ضد الاحتلال للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.