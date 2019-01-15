شؤون فلسطينية

شعث: اجتياحات جيش الاحتلال المتكررة لمناطقنا هدفها تقويض مكانة السلطة

شعث: اجتياحات جيش الاحتلال المتكررة لمناطقنا هدفها تقويض مكانة السلطة
رام الله - دنيا الوطن
اطلع نبيل شعث مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، السفير الصيني قواه واي ، اليوم الثلاثاء، على آخر التطورات السياسية والميدانية الفلسطينية، سيما في ظل تكرار عمليات الإجتياح التي ينفذها جيش الاحتلال في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وتصاعد حملات التحريض ضد الرئيس محمود عباس .

ولفت شعث إلى أن التصعيد الإسرائيلي وتوسيع الاستيطان وتسارع عمليات تهويد المقدسات، وفرض الحصار على المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، علاوة على الدعوات الإسرائيلية للتخلص من الرئيس عباس، تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية.

وجدد شعث استعداد القيادة الفلسطينية الدائم، للتواصل والتشاور مع الصين في مختلف المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بمواقف جمهورية الصين الشعبية، الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية، لا سيما الدعم السياسي للقيادة الفلسطينية على الساحة الدولية.

وحذر شعث من الحملة المتطرفة، التي يشنها قادة الإحتلال ومستوطنيه، ضد الرئيس أبو مازن، والتي تندرج في سياق الحملة الإستيطانية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والهادفة للضغط على الرئيس عباس لابتزاز مواقف سياسية، وتقديم تنازلات، منبّهاً إلى خطورة الإجتياحات الإسرائيلية الأخيرة، الهادفة إلى تقويض مكانة السطلة، داعياً العالمين للجم الممارسات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات صارمة، بحق قادة الاحتلال.

من جانبه، أكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت، في دعم وإسناد نضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، في سبيل نيل الحرية والإستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران/يونيو 1967.

أخبار ذات صلة

انتهاء أزمة الدبلوماسيين الإيطاليين في المقر الأممي بغزة

انتهاء أزمة الدبلوماسيين الإيطاليين في المقر الأممي بغزة

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

مختصون يدعون لاستثمار إعلان &#34;الإيسيسكو&#34; لصالح دعم التراث الفلسطيني

مختصون يدعون لاستثمار إعلان "الإيسيسكو" لصالح دعم التراث الفلسطيني

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

مختصون يدعون لاستثمار إعلان &#34;الإيسيسكو&#34; لصالح دعم التراث الفلسطيني

مختصون يدعون لاستثمار إعلان "الإيسيسكو" لصالح دعم التراث الفلسطيني

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

منوعات

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

نادين الراسي تقرأ سورة &#34;الإخلاص&#34;: أنا مسلمة ومسيحية

نادين الراسي تقرأ سورة "الإخلاص": أنا مسلمة ومسيحية

بعد فستانها المثير للجدل.. &#34;مفاجأة&#34; لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

بعد فستانها المثير للجدل.. "مفاجأة" لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

حمدي الوزير: &#34;مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي&#34;

حمدي الوزير: "مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي"

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

&#34;حضن&#34; أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

"حضن" أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

هل ضربت سارة نخلة &#34;حماتها&#34;؟ شاهد حُكم المحكمة

هل ضربت سارة نخلة "حماتها"؟ شاهد حُكم المحكمة

بعد تسريب صور زواجه السري.. &#34;فيديو إباحي&#34; يضع خالد يوسف في ورطة

بعد تسريب صور زواجه السري.. "فيديو إباحي" يضع خالد يوسف في ورطة

عربي

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و&#34;الشباب&#34; الصومالية تتبنى

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي