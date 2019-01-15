أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الثلاثاء في مكتبه، مع وفد رفيع المستوى من مديرية إدارة الأزمات والتخطيط ومكتب القدرة المدنية للتخطيط والإدارة التابعان للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتقييم ومراجعة الاستراتيجية المرحلية لبعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين.وضمّ الوفد كل من مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مديرية إدارة الأزمات والتخطيط السيدة أوسيان لاهانك، والمخططة الاستراتيجية في مديرية إدارة الأزمات والتخطيط السيدة ايمليا غولكاوسكا، والمستشار في مديرية إدارة الأزمات والتخطيط، قسم التخطيط الاستراتيجي المتكامل السيد أندرو تشارلتون، ومسؤول مكتب فلسطين (مكتب القدرة المدنية للتخطيط والإدارة) السيد دانيال مونك، مسؤولة مكتب MEPP، الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيدة كاتارينا فاتسيا، وبحضور رئيس البعثة السيد كاوكو ألتوما، والمستشار السياسي للشرطة الأوروبية السيد أليكسس فالاس، ومديرة البرنامج السيدة سيمونا جالوتا، والمسؤول السياسي لدى ممثلية الاتحاد الأوروبي السيد توماس بريخت.وأكد أبو دياك أهمية عمل بعثة الشرطة الأوروبية ودعمها لمؤسسات قطاع العدالة، فقد ساهمت في اعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والتي عليها يتم العمل ضمن خطة الحكومة لتحقيق المحاور الأساسية وهي المحاكمة العادلة وتعزيز الاطار القانوني وبناء مؤسسات قطاع العدالة وتكامل الادوار، وقدمت البعثة دعم للوحدات المختلفة في وزارة العدل خصوصا في مجال دعم التشريعات، والتدريب وبناء القدرات لكادر الوزارة، مشيرا ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاون مشترك وتنفيذ عدة أنشطة في مجال تطوير التشريعات، ودعم السجل العدلي والطب الشرعي.وأشار إلى ان دولة الاحتلال هي المعيق الرئيس امام عملية التنمية في فلسطين، فهي تسعى لتدمير مؤسساتنا الوطنية، وتخترق بشكل يومي الاتفاقيات الدولية التي نلتزم بها ونوقع عليها وتقوم باصدار تشريعات عنصرية وباقتحامات يومية للمدن الفلسطينية، مؤكدا اننا بحاجة الى تظافر كافة الجهود الدولية ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر لتثبيت مؤسسات الدولة الفلسطينية.بدورهم، أكد الوفد استمرار الدعم المقدم لوزارة العدل ولمؤسسات قطاع العدالة، وان اجتماع اليوم مع وزير العدل سيشكل أساساً للمراجعة الاستراتيجية والتي سيتم تقديمها للدول الأعضاء البالغ عددها 28، وذلك بهدف تحديد الولاية المستقبلية المحتملة للبعثة.