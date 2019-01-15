المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنعقد محافظ بيت لحم كامل حميد اجتماعاً للجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات والجاهزية لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع تأثر المنطقة به بعد ظهر غداً الأربعاء، حسب تحذيرات الأرصاد الجوية.استعرضت اللجنة المكونة من المحافظة والدفاع المدني، والشرطة والأمن الوطني، والهلال الأحمر الفلسطيني، ومديرية الصحة والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، والاقتصاد والأشغال العامة، وشركة الكهرباء وسلطة المياه والمجاري وبلدية بيت جالا جاهزيتها والمعدات والطواقم المتوفرة لديها لاستقبال للتعامل مع المنخفض الجوي.وشرح المقدم موسى أبو عرقوب مدير الدفاع المدني خطة لجنة الطوارئ خلال المنخفض الجوي والتي تهدف بالأساس للحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال متابعة لجنة الطوارئ المركزية التي ستقام في غرفة العمليات المشتركة في مقر قيادة المنطقة الأمن الوطني ومراكز الطوارئ الفرعية للهيئات المحلية التي ستكون على اتصال مباشر مع الطوارئ المركزية.وأضاف أبو عرقوب ان أولويات العمل ستتركز على الإنقاذ والإطفاء وذلك بتجربة المنخفضات السابقة.وأكد الأمني الوطني بأن قوائم اسماء وعناوين مرضى الكلى متوفره لديهم من خلال التنسيق مع مستشفى بيت جالا الحكومي لنقل أي حالة أي إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشار الاقتصاد الوطني انه تم تجهيز ما يلزم عدداً من الطرود الغذائية والخبز والغاز لذوي الاحتياج خلال المنخفض.واكدت شركة الكهرباء جاهزيتها للتعامل مع المنخفض من خلال طواقمها التي ستغطي كافة ارجاء المحافظة موضحا ان ابرز المشاكل المتوقعة ستكون تعامل مع الأعطال ونقص كمية الطاقة الذي يتحكم به الجانب الاسرائيلي وللتغلب على ذلك فان الشركة طلبت من بعض المنشآت استخدام المولدات بدل خط الكهرباء وهي ستحاسب على الوقود.وحذرت لجنة الطوارئ المواطنين من الاقتراب من الأماكن الخطرة التي تتجمع فيها المياه والسفوح الجبلية وعدم التحرك بالسيارات الخاصة الا لحالات الضرورة القسوة والابتعاد عن الأجسام المتطايرة والاتصال على الرقم المجاني للدفاع المدني ١٠٢ في حال وقوع أي مكروه لأقدر الله.بدوره اشاد المحافظ بخطة لجنة الطوارئ مهيباً بالأخوة المواطنين عدم التعاطي مع الأخبار غير الرسمية وفي رسالة له للإعلاميين ضرورة توخي الحيطة والحذر في نشر الأخبار وأخذها من المصادر الرسمية من خلال الناطق الرسمي لغرفة الطوارئ الأخ محمد الجعفري لعدم ارباك المواطنين.وأكد حميد على ضرورة نشر الإرشادات التوعوية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واشاد أيضاً بالدور الإيجابي لوسائل الإعلام في استقبال مكالمات المواطنين ونقل الصورة لغرفة الطوارئ.