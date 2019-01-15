شؤون فلسطينية

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت جامعة فلسطين التقنية- خضوري قرار مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الموافق 15/1/2019، بالتنسيب إلى سيادة الرئيس محمود عباس بتشكيل مجلس أمناء للجامعة، باعتباره قرارا تاريخيا في مسيرة الجامعة ونهضتها .

وثمن رئيس الجامعة أ.د نور الدين أبو الرب دور الحكومة وجهودها في تعزز مكانة الجامعة وهويتها الحكومية باعتبارها مظلة شاملة للتعليم التقني والمهني في فلسطين، مؤكدا أن الجامعة بعد هذا القرار ستشهد نهضة نوعية ستؤثر إيجابا على مختلف المستويات التي ستعزز من مكانة الجامعة الاماديمية والادارية ويعظم من دورها على المستوين المحلي والدولي. 

وأضاف أن قرار تشكيل مجلس الأمناء  -للمرة الاولى في تاريخ الجامعة- جاء في وقت في غاية الأهمية، باعتباره استحقاقا قانونيا بموجب أحكام قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 2018، بتوفير مظلة تشرف وتواكب مسيرة الجامعة في تحقيق رسالتها العلمية والتربوية بما يخدم شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني.

وبين أن القرار يحقق استقلالية الجامعة أكاديميا وإداريا وماليا، وفقا لنص وروح قانون التعليم العالي ما يسهم في وضع الجامعة في مصاف الجامعات المرموقة ويعزز مساعي الحكومة الفلسطينية لجعل جامعة فلسطين التقنية-خضوري عنوانا متميزا لمؤسسات الدولة من حيث الحاكمية  والتقانة.

  

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