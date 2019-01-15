شؤون فلسطينية

مقابل إنهاء الاقتحامات: مسؤولون فلسطينيون يؤكدون التزامهم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل

مقابل إنهاء الاقتحامات: مسؤولون فلسطينيون يؤكدون التزامهم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون أمنيون فلسطينيون على الالتزام بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، على أساس الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، معربين عن أملهم بزيادة التنسيق من الجانب الإسرائيلي من "أجل إنهاء الاقتحامات وعدم تقييد حركة السكان".

جاء ذلك، خلال لقائهم القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، وذلك لبحث آخر التطورات والمستجدات الأمنية في الضفة الغربية، ودعم المملكة المتحدة لقطاع الأمن الفلسطيني، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وبعيد الاجتماعات علق القنصل البريطاني العام قائلاً: "لقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية عددًا كبيرًا من الاقتحامات الإسرائيلية لمنطقة (أ) من الضفة الغربية، والتي أدت إلى تعطيل وتقييد حركة السكان الفلسطينيين بشكل كبير".

وأضاف: "ومن منبري كقنصل بريطاني عام، وكنائب رئيس مجموعة عمل قطاع الأمن، التقيت بعدد من المسؤولين الأمنيين، حيث أكدت لهم على أحقية قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومسؤوليتها في فرض سيطرتها على المنطقة (أ). 

ومن الجدير ذكره، أن المملكة المتحدة، هي إحدى أكبر الجهات المانحة لقطاع الأمن الفلسطيني، حيث تقدم المملكة المتحدة الدعم والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية، وموظفي وزارة الداخلية من أجل تعزيز قدرات وكفاءة قوات الأمن وتعزيز المساءلة.

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