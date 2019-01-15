موسكو: على واشنطن تقديم جدول واضح لانسحابها من سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن تصريحات واشنطن حول انسحابها من سوريا لن تكون جديرة بالاهتمام إلا بعد تقديم مواعيد محددة لهذه العملية.وقال باتروشيف في تصريح لصحيفة (روسيسكايا غازيتا) الروسية: "اعتقد بأن تصريحات الجانب الأمريكي ستكون جديرة بالاهتمام فقط بعد أن تقدم الولايات المتحدة خطة لمراحل انسحابها من سوريا، ستتضمن مواعيد واضحة والأطر الجغرافية وتسلسل الخطوات لتنفيذ هذه العملية".وأشار باتروشيف إلى أن القوات الأمريكية، خلافا للقوات الروسية، موجودة في سوريا بصورة غير شرعية، من دون موافقة الحكومة السورية أو قرار من مجلس الأمن الدولي.وقال: "الولايات المتحدة تعرقل إجراء العمليات الإنسانية في البلاد وأي محاولات للتخفيف من معاناة السكان المدنيين وإرساء الأسس لعودة الحياة السلمية إلى سوريا ".وأضاف: "وبالعكس، إنهم يستمرون بسياسة خنق سوريا بالعقوبات الاقتصادية ويهددون بضرب قواتها بالقنابل والصواريخ". وتساءل: هل تحارب واشنطن الإرهاب الدولي في سوريا أو الحكومة السورية الشرعية.وأكد أنه يتكون الانطباع بأن الولايات المتحدة حتى الآن لم تضع استراتيجية واضحة لحضورها في هذا البلد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عبر (تويتر) يوم 14 كانون الثاني/يناير الجاري عن بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بينما أكد مسؤولون أمريكيون بدء سحب بعض المعدات العسكرية.وكانت واشنطن قد أشارت إلى أنه لا يوجد هناك جدول زمني محدد لسحب القوات من سوريا، وأن هذه العملية قد تستغرق ما بين 60 و100 يوم.