شؤون فلسطينية

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

أكاديمي غزي يطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي
فصائل المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
طالب خالد الخالدي، أستاذ التاريخ في الجامعة الإسلامية بغزة، المقاومة الفلسطينية، بالحصول على مبلغ 20 مليار دولار، في حال تأكد من أن المتحتجزين في مقر الأمم المتحدة بغزة، هم قوة إسرائيلية خاصة.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لو تأكدت المقاومة أن الهاربين إلى مقر الوكالة في غزة ضباط مخابرات يهود- وهذا ما أرجحه من خلال متابعتي للتفاصيل- فإن عليها ألا تتأخر في اقتحام المكان واعتقالهم".

وأضاف: "وعليها ألا يحسبوا أي حساب لتسترهم بجوازات سفر إيطالية، فهذه طريقة مخابرات العدو في التستر، ولا لمطالبة السفير الإيطالي بهم، فلدى العدو قدرة أن يجند لإنقاذ جنوده كل سفراء ورؤساء الغرب".

وتابع: "لو تم اعتقالهم- ونسأل الله ذلك- فيمكن أن يحرر بهم كل الأسرى وأقترح أن يضاف إلى مطالب المقاومة رفع الحصار كاملاً، وتعويض غزة وأهلها عن الحصار والدمار الناتج عن ثلاثة حروب مبلغ 20 مليار دولار تسلم أولاً للمقاومة قبل تسليمهم"، كما قال.



وكان موقع (عربي 21) القطري، قال اليوم الثلاثاء، نقلاًً عن مصادر أمنية فلسطينية، لم يسمها: إن الأجهزة الأمنية مدعومة بفصائل المقاومة، حاصرت مقر المفوض العام للأمم المتحدة بغزة.

وأضاف، أنه تمت عملية حصار المقر، والذي يضم مؤسسات فرعية تابعة للأمم المتحدة، بعد دخول سيارة مشتبه بها للمقر، حيث طالبت الأجهزة الأمنية، الوكالة بتسليمها.

وحسب المصادر الأمنية، فإن سيارة تقل 4 أجانب بحوزتهم سلاح أوتوماتيكي، رفضت الانصياع لحاجز أمني وسط قطاع غزة، مساء أمس الاثنين، الأمر الذي أدى إلى مطاردتها وإطلاق النار عليها، قبل أن تلوذ بالفرار إلى داخل المقر الأممي وسط غزة. 

وأوضح الموقع، أن المقاومة الفلسطينية، تشتبه في هوية راكبي السيارة، وتضع احتمالاً بأن يكونوا من القوات الإسرائيلية الخاصة، تتنكر بجوازات أوروبية دبلوماسية، فيما أكدت الأمم المتحدة عبر اتصالات رسمية أجرتها مع داخلية غزة، أنهم دبلوماسيون أجانب يحملون الجنسية الإيطالية، ودخلوا غزة بمهمة عمل رسمية.

أخبار ذات صلة

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

مختصون يدعون لاستثمار إعلان &#34;الإيسيسكو&#34; لصالح دعم التراث الفلسطيني

مختصون يدعون لاستثمار إعلان "الإيسيسكو" لصالح دعم التراث الفلسطيني

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

ما هو مستقبل موسم العُمرة في قطاع غزة؟

ما هو مستقبل موسم العُمرة في قطاع غزة؟

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

حق الزوجة والورثة.. الحلو يكشف عن أهم تعديلات قانون الضمان

حق الزوجة والورثة.. الحلو يكشف عن أهم تعديلات قانون الضمان

&#34;التربية والتعليم&#34; تقرر إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة الصفوف الدنيا

"التربية والتعليم" تقرر إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة الصفوف الدنيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للنخفض الجوي

مختصون يدعون لاستثمار إعلان &#34;الإيسيسكو&#34; لصالح دعم التراث الفلسطيني

مختصون يدعون لاستثمار إعلان "الإيسيسكو" لصالح دعم التراث الفلسطيني

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس شمال القطاع

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس شمال القطاع

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

شاهد: مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في الطيرة بأراضي 48

شاهد: مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في الطيرة بأراضي 48

منوعات

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

نادين الراسي تقرأ سورة &#34;الإخلاص&#34;: أنا مسلمة ومسيحية

نادين الراسي تقرأ سورة "الإخلاص": أنا مسلمة ومسيحية

بعد فستانها المثير للجدل.. &#34;مفاجأة&#34; لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

بعد فستانها المثير للجدل.. "مفاجأة" لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

حمدي الوزير: &#34;مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي&#34;

حمدي الوزير: "مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي"

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

&#34;حضن&#34; أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

"حضن" أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

هل ضربت سارة نخلة &#34;حماتها&#34;؟ شاهد حُكم المحكمة

هل ضربت سارة نخلة "حماتها"؟ شاهد حُكم المحكمة

بعد تسريب صور زواجه السري.. &#34;فيديو إباحي&#34; يضع خالد يوسف في ورطة

بعد تسريب صور زواجه السري.. "فيديو إباحي" يضع خالد يوسف في ورطة

عربي

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و&#34;الشباب&#34; الصومالية تتبنى

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي