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الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة
رام الله - دنيا الوطن
أمر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ببدء عملية عسكرية شاملة بمناطق الجنوب الغربي، ودعا الجيش أهالي المنطقة إلى الابتعاد عن مواقع المسلحين بمدينة سبها.

وأوضح بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن الهدف من هذه العملية الشاملة في مناطق الجنوب الغربي لليبيا، هو حماية وحدة وسلامة التراب الليبي، ومنع العابثين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار البيان إلى أن من أهدافها أيضا فرض القانون ووقف الهجرة غير الشرعية، والتصدي للجريمة، وتأمين شركات النفط والغاز المحلية والأجنبية، وإيصال الخدمات الضرورية، من وقود ومواد طبية وغذائية، إلى أهالي المنطقة، وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها.

كما شدد البيان على أن العملية العسكرية في الجنوب الغربي لليبيا تهدف إلى حماية سكان المنطقة من عناصر تنظيم الدولة والقاعدة والعصابات التي تمارس الجرائم من قتل وخطف وابتزاز وتهريب.

وقال البيان في هذا الشأن أيضا: "إن هذه العصابات تعمل مع دول أجنبية بهدف إحداث تغيير سكاني كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلد".

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة إلى مناطق جنوب ليبيا، ودخلت طلائع منها مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي.

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