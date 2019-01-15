انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

رام الله - دنيا الوطنهز انفجار ضخم، مجمعاً يضم فندقا ومكاتب في أحد أحياء العاصمة الكينية نيروبي، وسط إطلاق رصاص كثيف، في عملية تبنتها حركة "الشباب" الصومالية.وأظهرت لقطات للتلفزيون المحلي، دخانا يتصاعد من المنطقة، حيث قال شاهد يعمل في مكاتب فندق (دوسيت): "كانت هناك قنبلة، وهناك إطلاق نار كثيف".ونقلت وكالة (رويترز) عن امرأة كينية قولها: "إن دوي انفجارين سُمعا في مجمع فخم يضم فندقا ومكاتب"، في حين قال شخص آخر: "نتعرض للهجوم" ثم أنهى المكالمة.وشوهدت ألسنة النار وسحب الدخان الأسود تتصاعد من موقف السيارات في المجمع، حيث اندلعت النيران في العديد من السيارات فيما كان عشرات الأشخاص يفرون والبعض منهم تعرض لإصابات.وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إنه "لا يزال جاريا"، وقال متحدث باسم الحركة لوكالة (رويترز): "نحن وراء الهجوم. العملية لا تزال مستمرة، سنمدكم بالتفاصيل لاحقا".وتعيد مشاهد الأحداث في حي ويستلاندز إلى أذهان النيروبيين الهجوم الدامي في 2013، عندما اقتحم مسلحون متطرفون مركز التسوق "ويستغيت" وأطلقوا النار على المتسوقين، مما أدى إلى مقتل 67 شخصا على الأقل.وتعرضت كينيا لعدد من الهجمات بعد أن أرسلت جيشها إلى الصومال في تشرين الاول/أكتوبر 2011، لمحاربة حركة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة.وفي نيسان/أبريل 2015، قتلت الحركة 148 شخصا في هجوم على جامعة غاريسا شرقي كينيا.