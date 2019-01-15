ما هو مستقبل موسم العُمرة في قطاع غزة؟





وقال ادعيس لـ "دنيا الوطن: "هذا الملف لدى وكيل الوزارة، الذي يتواصل بدوره مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، حيث إن السفارة لم تبلغ وزارة الأوقاف عن أي موعد خاص بالعُمرة للمواطنين في قطاع غزة.





بدوره، أكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعُمرة في قطاع غزة، أن هناك مساعٍ من قبل السفارة الفلسطينية في القاهرة، حول ملف العُمرة في قطاع غزة.





وقال: "ننتظر الرد النهائي من الجانب المصري، حيث إن هناك موافقة مصرية مبدئية حول هذا الملف، والمناقشات تجري حول آلية السفر والتنظيم، والآن ننتظر فتح معبر رفح البري"، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد رحلات العُمرة في قطاع غزة قريباً.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن وزارته لم تُبلغ عن تحديد أي موعد خاص برحلات العُمرة في قطاع غزة.