(لأجلنا).. حزب يهودي عربي جديد في إسرائيل





وأصدر الحزب بياناً أكد فيه: أنه سيطرح برنامجًا اجتماعيًا اقتصاديًا انطلاقاً من الإرادة الحقيقية لدى المجتمع العربي في إحداث تغيير، نظراً لعدم الرضى عن أداء القيادة الحالية في (الكنيست)، وفق البيان.





وقال رئيس الحزب، وليد ذياب من طمرة: إن هذه القيادة نبذت التعامل مع القضايا الاجتماعية الاقتصادية الشائكة الموجودة على جدول أعمال المجتمع العربي، واختارت بدلاً من ذلك اعتماد الخطاب القومي الانفرادي المتطرف، الذي لم يثمر عن أي إنجاز بل ألحق الضرر بالمجتمع العربي، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



وقال ذياب: إن فكرة ولادة الحزب الجديد، نابعة من خيبة الأمل الكبيرة، وإحباط الجمهور العربي من ممثليه في القائمة المشتركة، حيث وضعت المشتركة على رأس سلم أولوياتها الموضوع الوطني السياسي، ولم تعر الاهتمام بالمشاكل اليومية التي يعاني منها المجتمع العربي في إسرائيل.



ويضم الحزب عاموس دانيئيل، والذي كان في السابق مقاتلاً في وحدة استطلاع هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى جريس مطر من عيلبون.

رام الله - دنيا الوطنأُعلن يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، أُقيم في تل أبيب، عن تأسيس حزب يهودي عربي جديد، أطلق عليه اسم (لأجلنا).