دولي

(لأجلنا).. حزب يهودي عربي جديد في إسرائيل

(لأجلنا).. حزب يهودي عربي جديد في إسرائيل
أقطاب الحزب العربي اليهودي الجديد في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أُعلن يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، أُقيم في تل أبيب، عن تأسيس حزب يهودي عربي جديد، أطلق عليه اسم (لأجلنا).

وأصدر الحزب بياناً أكد فيه: أنه سيطرح برنامجًا اجتماعيًا اقتصاديًا انطلاقاً من الإرادة الحقيقية لدى المجتمع العربي في إحداث تغيير، نظراً لعدم الرضى عن أداء القيادة الحالية في (الكنيست)، وفق البيان. 

وقال رئيس الحزب، وليد ذياب من طمرة: إن هذه القيادة نبذت التعامل مع القضايا الاجتماعية الاقتصادية الشائكة الموجودة على جدول أعمال المجتمع العربي، واختارت بدلاً من ذلك اعتماد الخطاب القومي الانفرادي المتطرف، الذي لم يثمر عن أي إنجاز بل ألحق الضرر بالمجتمع العربي، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقال ذياب: إن فكرة ولادة الحزب الجديد، نابعة من خيبة الأمل الكبيرة، وإحباط الجمهور العربي من ممثليه في القائمة المشتركة، حيث وضعت المشتركة على رأس سلم أولوياتها الموضوع الوطني السياسي، ولم تعر الاهتمام بالمشاكل اليومية التي يعاني منها المجتمع العربي في إسرائيل.

ويضم الحزب عاموس دانيئيل، والذي كان في السابق مقاتلاً في وحدة استطلاع هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى جريس مطر من عيلبون. 

أخبار ذات صلة

مقتل 14 شخصاً بهجوم على مجمع فاخر في العاصمة‭‭ ‬‬الكينية

مقتل 14 شخصاً بهجوم على مجمع فاخر في العاصمة‭‭ ‬‬الكينية

هزيمة ساحقة لماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق &#34;بريكست&#34;

هزيمة ساحقة لماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "بريكست"

موسكو: على واشنطن تقديم جدول واضح لانسحابها من سوريا

موسكو: على واشنطن تقديم جدول واضح لانسحابها من سوريا

بسبب السترات الصفراء: الحوار الوطني الكبير ينطلق في فرنسا

بسبب السترات الصفراء: الحوار الوطني الكبير ينطلق في فرنسا

برنامج مواهب أفغاني يكشف عن&#34;التوأم الضائع&#34; لرئيس وزراء كندا

برنامج مواهب أفغاني يكشف عن"التوأم الضائع" لرئيس وزراء كندا

إيران تُعلن فشل محاولة إطلاق قمر صناعي

إيران تُعلن فشل محاولة إطلاق قمر صناعي

نتنياهو: علاقتنا مع الدول العربية أصبحت أقرب من أيّ وقت مضى

نتنياهو: علاقتنا مع الدول العربية أصبحت أقرب من أيّ وقت مضى

صحيفة: ماي ستُجبر البرلمان للتصويت مجدداً على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

صحيفة: ماي ستُجبر البرلمان للتصويت مجدداً على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو للإيفاء بمستحقات عوائل شهداء عدوان 2014

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يهنئ شعبنا برئاسة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للمنخفض الجوي

المحافظ كامل حميد يلتقي لجنة الطوارئ لبحث الاستعدادات للمنخفض الجوي

مختصون يدعون لاستثمار إعلان (إيسيسكو) لصالح دعم التراث الفلسطيني

مختصون يدعون لاستثمار إعلان (إيسيسكو) لصالح دعم التراث الفلسطيني

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

جامعة خضوري تثمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل مجلس أمنائها وتنسيبه للرئيس

أكاديمي غزي يُطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

أكاديمي غزي يُطالب المقاومة بالحصول على 20 مليار دولار مقابل المحتجزين في المقر الأممي

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و&#34;الشباب&#34; الصومالية تتبنى

انفجار ضخم وإطلاق نار وسط نيروبي و"الشباب" الصومالية تتبنى

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي