شؤون فلسطينية

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم، بتسلم الرئيس محمودعباس، باعتباره رئيس دولة فلسطين المجموعة الدولية 77 والصين، مؤكداً أن هذه الإنجازات التاريخية التي تحققها فلسطين على المستوى الدولي، تمت بفعل تضحيات شعبنا ونضالاته الطويلة عبر التاريخ، والذي استحق بجدارة حصوله على هذه المكانة الدولية المميزة.

وأشار عريقات في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن فلسطين ستبني على هذه المكتسبات الدولية، وستعمل على تعزيز مكانتها، وتمثيلها الدولي الجديد، باعتبارها دولة معترف بها منذ عام 2012، والذي من شأنه فتح الآفاق لتجسيد سيادتها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67.

 وقال: "على الرغم من تصعيد الهجمة الاستعمارية العنصرية التي تقودها إسرائيل، بدعم مطلق من إدارة ترامب، ضد حقوق شعبنا المكفولة بالقانون الدولي، ومحاولاتها المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية، وعناصرها الرئيسة، إلاّ أن فلسطين دشنت مرحلة تاريخية مهمة بعد نضال طويل للعمل داخل منظومة الأمم المتحدة، وتستعد لممارسة دورها المنوط بها في النظام الدولي، وستعمل خلال رئاستها للمجموعة على دعم جميع الدول الأعضاء فيها والدفاع عن قضاياها، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، من أجل تعزيز نظام دولي عادل وفاعل، والسعي مع هذه الدول نحو عالم حر وعادل، يضمن المساواة لجميع أبنائه.  

 وشكر عريقات جميع الدول التي هنأت دولة فلسطين، وأبدت دعمها ومساندتها القوية للدور الفلسطيني من أجل إنجاح فترة رئاستها، مؤكداً أن فلسطين ستعمل بشكل متواصل خلال هذا العام لإدارة أجندة عمل المجموعة بأفضل الطرق.

وختم قائلاً: "ستثبت دولة فلسطين بترؤسها للمجموعة، أنها عضو نِد، وقادر على حمل وإدارة العمل بالنيابة عن دول المجموعة بمهنية ومصداقية، وستقوم في نفس الوقت، بكسب ثقة المجتمع الدولي؛ لتحصيل مكتسبات سياسية وفنية تفتح الطريق لاعتراف باقي أعضاء المجتمع الدولي بدولة فلسطين، ودعم خطواتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، نحو إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوق شعبنا غيرالقابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية وإنجاز الاستقلال.

أخبار ذات صلة

حق الزوجة والورثة.. الحلو يكشف عن أهم تعديلات قانون الضمان

حق الزوجة والورثة.. الحلو يكشف عن أهم تعديلات قانون الضمان

&#34;التربية والتعليم&#34; تقرر إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة الصفوف الدنيا

"التربية والتعليم" تقرر إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة الصفوف الدنيا

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس شمال القطاع

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس شمال القطاع

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

شاهد: مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في الطيرة بأراضي 48

شاهد: مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في الطيرة بأراضي 48

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركارد TM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركارد TM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

الأولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

الأولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

البنك الدولي يُوافق على منحة بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء بغزة

البنك الدولي يُوافق على منحة بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس شمال القطاع

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس شمال القطاع

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركارد TM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركارد TM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

الأولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

الأولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

البنك الدولي يُوافق على منحة بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء بغزة

البنك الدولي يُوافق على منحة بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء بغزة

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم إلقائهم قنابل عند السياج شمال القطاع

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم إلقائهم قنابل عند السياج شمال القطاع

أسرى فلسطين: 23 أسيراً يعانون من مرض السرطان في سجون الاحتلال

أسرى فلسطين: 23 أسيراً يعانون من مرض السرطان في سجون الاحتلال

منوعات

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

نادين الراسي تقرأ سورة &#34;الإخلاص&#34;: أنا مسلمة ومسيحية

نادين الراسي تقرأ سورة "الإخلاص": أنا مسلمة ومسيحية

بعد فستانها المثير للجدل.. &#34;مفاجأة&#34; لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

بعد فستانها المثير للجدل.. "مفاجأة" لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

حمدي الوزير: &#34;مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي&#34;

حمدي الوزير: "مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي"

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

&#34;حضن&#34; أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

"حضن" أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

هل ضربت سارة نخلة &#34;حماتها&#34;؟ شاهد حُكم المحكمة

هل ضربت سارة نخلة "حماتها"؟ شاهد حُكم المحكمة

بعد تسريب صور زواجه السري.. &#34;فيديو إباحي&#34; يضع خالد يوسف في ورطة

بعد تسريب صور زواجه السري.. "فيديو إباحي" يضع خالد يوسف في ورطة

عربي

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

تسجيل صوتي لـ&#34;حسن نصرالله&#34; يكشف فيه حقيقة إصابته بالسرطان

تسجيل صوتي لـ"حسن نصرالله" يكشف فيه حقيقة إصابته بالسرطان

وزير الطاقة الإسرائيلي: مشاركتي بمنتدى الغاز دليل على تطور العلاقة مع مصر

وزير الطاقة الإسرائيلي: مشاركتي بمنتدى الغاز دليل على تطور العلاقة مع مصر

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها