عريقات: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين إنجاز تاريخي حققته نضالات شعبنا





وختم قائلاً: "ستثبت دولة فلسطين بترؤسها للمجموعة، أنها عضو نِد، وقادر على حمل وإدارة العمل بالنيابة عن دول المجموعة بمهنية ومصداقية، وستقوم في نفس الوقت، بكسب ثقة المجتمع الدولي؛ لتحصيل مكتسبات سياسية وفنية تفتح الطريق لاعتراف باقي أعضاء المجتمع الدولي بدولة فلسطين، ودعم خطواتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، نحو إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوق شعبنا غيرالقابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية وإنجاز الاستقلال.

رام الله - دنيا الوطنرحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم، بتسلم الرئيس محمودعباس، باعتباره رئيس دولة فلسطين المجموعة الدولية 77 والصين، مؤكداً أن هذه الإنجازات التاريخية التي تحققها فلسطين على المستوى الدولي، تمت بفعل تضحيات شعبنا ونضالاته الطويلة عبر التاريخ، والذي استحق بجدارة حصوله على هذه المكانة الدولية المميزة.وأشار عريقات في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن فلسطين ستبني على هذه المكتسبات الدولية، وستعمل على تعزيز مكانتها، وتمثيلها الدولي الجديد، باعتبارها دولة معترف بها منذ عام 2012، والذي من شأنه فتح الآفاق لتجسيد سيادتها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67.وقال: "على الرغم من تصعيد الهجمة الاستعمارية العنصرية التي تقودها إسرائيل، بدعم مطلق من إدارة ترامب، ضد حقوق شعبنا المكفولة بالقانون الدولي، ومحاولاتها المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية، وعناصرها الرئيسة، إلاّ أن فلسطين دشنت مرحلة تاريخية مهمة بعد نضال طويل للعمل داخل منظومة الأمم المتحدة، وتستعد لممارسة دورها المنوط بها في النظام الدولي، وستعمل خلال رئاستها للمجموعة على دعم جميع الدول الأعضاء فيها والدفاع عن قضاياها، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، من أجل تعزيز نظام دولي عادل وفاعل، والسعي مع هذه الدول نحو عالم حر وعادل، يضمن المساواة لجميع أبنائه.وشكر عريقات جميع الدول التي هنأت دولة فلسطين، وأبدت دعمها ومساندتها القوية للدور الفلسطيني من أجل إنجاح فترة رئاستها، مؤكداً أن فلسطين ستعمل بشكل متواصل خلال هذا العام لإدارة أجندة عمل المجموعة بأفضل الطرق.