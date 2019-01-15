"التربية والتعليم" تقرر إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة الصفوف الدنيا

رام الله - دنيا الوطنقرّرت لجنة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا للصفوف من (1-4)، والتقليل من تلك الواجبات لصفوف المرحلة الأساسية العليا من (5- 9)، وذلك ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني المقبل.كما قرّرت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الوزير صبري صيدم، التركيز على الاهتمام بملف الإنجاز للمرحلة الثانوية للصفوف من (10- 12)، والعمل على تشجيع التعلم بالمشاريع، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019- 2020، بما يشمل البدء في إلزامية العمل بملفات الإنجاز للطلبة ابتداءً بالصف العاشر.وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار، يأتي انطلاقاً من أهمية إعطاء الفرصة لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا لتعزيز تفاعلهم الاجتماعي، والحرص على نموهم الشمولي، من خلال تشجيعهم على ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والعلمية، وانخراطهم في النشاطات الاجتماعية في فترة ما بعد الدوام المدرسي.وأضافت التربية: أن ذلك سيتم ضمن سياستها التي تسعى لتعزيز الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية والمهارات النوعية لدى الطلبة، مؤكدةً أهمية دور المدرسة في هذا السياق.وفي هذا السياق، شدد صيدم على ضرورة ترسيخ مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسة التربوية، مؤكداً ضرورة الانتصار لمدرسة التجديد، وكسر قالب التقليد، والمُضي قُدماً في مسيرة التطوير التربوي الشاملة.وتطرق إلى سعي الوزارة الدائم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والاستفادة من التجارب والنجاحات التي تحققها الأسرة التربوية، لافتاً إلى أن هنالك المزيد من الخطوات التطويرية التي سيشهدها قطاع التعليم خلال الفترة المقبلة، ضمن رؤى واضحة.بدوره، أشار وكيل الوزارة بصري صالح إلى استمرار جهود الوزارة بالتركيز على المنطلقات التطويرية، مشدداً على ضرورة البحث في كافة القضايا الاستراتيجية التي تهم التعليم؛ بما يسهم في خدمة الرسالة التربوية، والوصول إلى الأهداف المتوخاة.