وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس شمال القطاع





وأعلنت دائرة المرور في قطاع غزة، بوفاة الطفل ياسر رجب شلحة (12 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها، إثر صدمه من قبل مركبة من نوع (كيا) بالقرب من مسجد الزواري في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنتوفي طفل (12 عاماً)، متاثراً بجراح أصيب بها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث دهس، وقع شمال قطاع غزة، عصر اليوم.