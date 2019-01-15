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قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل

قوات الاحتلال تُحدد خرقاً في السياج على الحدود بين لبنان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش، حددت خرقاً في السياج الفاصل على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأوضح المتحدث، بأن هناك علامات، وشكوكاً تشير إلى أن شخصاً عبر إلى الحدود من إسرائيل إلى لبنان، لافتاً إلى أن الحدث قيد المراجعة.

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